'Pude ver miedo en sus ojos': un médico de Iowa ayuda a los pacientes latinos de coronavirus, las familias entienden la enfermedad

Rolando Sánchez es parte de un equipo de profesionales médicos que hablan Espanol en Iowa City que ayuda a traducir para pacientes con coronavirus y sus familias.

IOWA CITY, Iowa — Dr. Rolando Sánchez llegó a la Universidad de Iowa en 2014 para trabajar como neumólogo en los hospitales y clínicas de la universidad, centrándose en la unidad de cuidados intensivos. Avancemos seis años y ahora el inmigrante peruano de primera generación está usando sus habilidades médicas y español para ayudar a los pacientes con coronavirus y sus familias durante una pandemia mundial.

"Es una montaña rusa de emociones", dijo Dr. Sánchez después de un largo turno en el hospital. "Pero eso es lo que me encanta de la medicina. Te humilla".

Sánchez ha estado tratando a pacientes con coronavirus hace semanas. Recientemente, su unidad vio un aumento constante de pacientes en la UCI. Muchos venían de Columbus Junction, a unos 40 minutos en coche de Iowa City. Una planta empacadora de Tyson reportó un brote de coronavirus, matando a dos trabajadores. Pronto, el ala del hospital de Sánchez se estaba llenando de trabajadores de la planta empacadora, muchos de los cuales son latinos.

"Mi primera interacción con uno de ellos fue hace unas semanas cuando estaba de guardia", dijo Sánchez. "Pude ver el miedo en sus ojos y pude ver cuán asustados estaban ... preguntándome si iban a morir. No hablan el idioma. La mayoría de ellos no hablan inglés. Imagine estar en una habitación con tantas máquinas, cables, enganchados a tu cuerpo y no entiendes lo que está sucediendo. No mucha gente viene a tu habitación porque estás aislada. No puedes ver a tu familia. Y es miedo para ellos. Fue muy desgarrador porque pude ver lo asustado que estaba y sabía que estaba bastante enfermo ".

Sánchez dijo que mientras trabajaba más con estos pacientes latinos, él y su equipo podían ver una necesidad real de servicios de traducción entre las familias y los profesionales médicos que atienden a los pacientes. Ahora, él y algunos otros miembros del equipo de habla hispana han separado a los pacientes latinos y coordinan las llamadas de Zoom o Facetime con miembros de la familia para mantenerlos informados.

"Estos miembros de la familia, muchos de ellos no hablan inglés, y de repente tienen que enfrentar el hecho de que un miembro de la familia está enfermo, y la última vez que lo vieron, estaban caminando y ahora los están colocando. en un ventilador ", dijo Sánchez. "Y ahora se enfrentan a situaciones y decisiones con tratamientos de los que nunca antes habían oído hablar. Así que es abrumador".

Los latinos representan aproximadamente el 6% de la población de Iowa, pero hay un número desproporcionado de latinos de Iowa que dan positivo por coronavirus. El estado ha confirmado que más del 22% de los casos confirmados son latinos. 148 Iowans han fallecido por coronavirus, pero el estado aún no ha proporcionado desgloses demográficos de las víctimas. Sánchez señaló que los latinos tienden a tener afecciones subyacentes que son factores de riesgo para el coronavirus, como la diabetes. Las pruebas en las plantas empacadoras solo comenzaron hace aproximadamente dos semanas, y aún no se han implementado en todas las plantas en Iowa. Los latinos constituyen una gran parte de la fuerza laboral de las plantas empacadoras de carne.

"El virus se mueve muy rápido", dijo Sánchez. "Estos miembros de la familia tienen que aprender que los riñones de sus seres queridos están fallando y que necesitan diálisis, etc. Y recuerden, es difícil porque no pueden ver a los miembros de su familia porque están hablando por teléfono. No pueden procesar esto y no pueden verte. Y no sabes si vas a poder verlos de nuevo, vivos. Eso genera tanto sufrimiento y dolor y puedes ver eso ".

En cada rueda de prensa, el gobernador Kim Reynolds describe el último número de casos, muertes, tasa de recuperación, etc. para el estado. Sánchez dijo que las familias, las historias y los rostros deben estar conectados a esos números.

"Ese es el problema con los números. Son solo números para las personas", dijo Sánchez. Dijo que por eso quiere que se cuente su historia. "Imagínese si conociera a todas las personas con coronavirus. Cada uno de ellos tiene una familia, un padre, una madre, esos números tienen una cara y un tremendo sufrimiento alrededor de esa persona".

Sánchez dijo que si bien comprende que los líderes deben encontrar una manera de recuperar la economía, relajar las pautas de distanciamiento social y reabrir el estado en ciertas áreas podría tener consecuencias catastróficas.

"Solo pediría el consejo de los expertos", dijo Sánchez sobre lo que le aconsejaría al gobernador. "Hay expertos en Iowa. Y le dirán cuál es la mejor manera de eliminar esta pandemia ... No sé quién está asesorando al gobernador. Quiero decir que estoy seguro de que tienen buenas intenciones. Pero si no lo hace" No sé y no eres un experto en el tema, podrías tomar las decisiones equivocadas ... todos piensan que son expertos, y escuchas que muchas personas tienen una opinión ".

El viernes, cientos de restaurantes, gimnasios, tiendas minoristas y otras tiendas volverán a abrir en 77 de los 99 condados de Iowa. Reynolds dijo el miércoles que no quiere "castigar a la mitad del estado" con pautas estrictas. Ella dijo que estará monitoreando lo que sucede en esos condados y está preparada para volver a marcar las restricciones. El estado no tiene la capacidad de evaluar cada Iowan en este momento, ni todos los Iowan que viven en esos 77 condados con las restricciones levantadas.

"Cuando veo gente quejándose de no poder ir a un restaurante famoso, me pregunto si solo podrían saber qué tan afortunados son y tener a sus familiares", dijo Sánchez.

Sánchez no vive en un condado con las restricciones levantadas. Dijo que por ahora, continuará cuidando a sus pacientes y se comunicará con sus familias sobre este virus mortal. Dijo que se sintió humillado al trabajar durante la pandemia.